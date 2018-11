De nagel aan de doodskist van Theresa May: een conservatieve “seksgod” met zes kinderen en heel veel geld

De machtigste man in Groot-Brittannië, wordt hij wel eens genoemd. De nagel aan de doodskist van Theresa May is hij ook, zo bleek donderdag nog maar eens. Maar wie is Jacob Rees-Mogg? Een oerconservatief met zes kinderen, een vrouw en een wat bijzondere nanny, die ooit aangeklaagd werd omdat hij op een stripfiguurtje lijkt. En oh ja: een realityster noemde hem een “seksgod”.