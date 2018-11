VIDEO. Eerste sneeuw veroorzaakt chaos in New York: “Ik haal het misschien niet, bid voor me”

New Yorkers werden vrijdagochtend wakker en ontdekten dat de bekende straten en bruggen bedekt waren met de eerste sneeuw van het seizoen. De eerste witte vlokken hadden hier en daar sneeuwpret als gevolg, maar veroorzaakten vooral veel chaos op de weg.

Sommige automobilisten zaten urenlang vast in de file, terwijl anderen hun voertuig gewoon achterlieten in een poging om te voet de metro te bereiken. Niet iedereen zag de toekomst even rooskleurig en filmden op een melodramatische manier hun laatste boodschap: “Als ik het niet haal, mama, ik zie je graag.”