Lichaam van Nederlandse die sinds 2001 spoorloos was, gevonden in ons land

Ruim zeventien jaar nadat Corrie van der Valk, telg van de bekende Nederlandse horecafamilie, spoorloos verdween, is het mysterie rond haar vermissing opgelost. De recherche heeft de familie Van der Valk donderdagavond geïnformeerd dat het dode lichaam van Corrie in een graf in België is aangetroffen.

Corrie Van Der Valk verdween op 7 januari 2001 uit haar riante villa in Nederasselt, vlak bij Nijmegen, om nooit meer terug te keren. Hoewel de familie schatrijk is , had Corrie - toen 58 jaar en moeder van zes kinderen - vele problemen. De vrouw worstelde met depressies en was aan het scheiden van haar man Nico. Ze had al aan haar kinderen gezegd dat ze zou vertrekken om haar leven over een nieuwe boeg te gooien.

Pas drie weken later, toen Nico en de kinderen nog steeds niets van haar gehoord hadden, werd de politie ingeschakeld. De speurders vermoedden dat de vrouw mogelijk was omgebracht. Echtgenoot Nico werd opgepakt en verdween als hoofdverdachte twee weken in de cel. Er waren echter geen bewijzen tegen hem en hij kwam terug vrij. In 2003 werd hij officieel buiten verdenking gesteld.

Anoniem begraven

Wat er dan echt met Corrie Van Der Valk gebeurd is bleef een raadsel, tot nu. De Cel Vermiste Personen in ons land besliste onlangs om systematisch lichamen op te graven van anoniemen overleden mensen. Om DNA af te nemen en ze zo eventueel te identificeren. De vrouw stierf zeventien jaar geleden bij een treinongeval in Namen, zo blijkt nu. Maar ze kon toen niet geïdentificeerd worden en verdween in het anoniem graf. “Het lichaam was zo onherkenbaar verminkt dat ze anoniem begraven werd”, zegt Vincent Macq, procureur van het parket van Namen.

Volgens een familielid wordt zelfdoding niet uitgesloten: “We zijn bedroefd, maar ook opgelucht dat er na zo veel jaar duidelijkheid is.”

De familie Van Der Valk is een ware hoteldynastie in Nederland die 98 hotels in heel de wereld bezit, onder meer 13 in ons land. In 1982 werd een andere telg van de familie, Toos Van Der Valk, ontvoerd door twee Italiaanse criminelen. De vrouw kwam na 21 dagen vrij nadat 13 miljoen gulden losgeld betaald werden.

