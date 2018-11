Theresa May blijft geloven in Brexit-akkoord: “Belang van het land moet op de eerste plaats komen”

Theresa May blijft geloven in het Brexit-akkoord dat ze woensdagavond afsloot met de Europese Unie. Dat heeft de Britse premier gezegd op een persconferentie. May was donderdag zwaar onder vuur komen te liggen nadat het door haar bedongen Brexit-akkoord te licht bevonden werd in het Britse Lagerhuis, waardoor zelfs haar partijgenoten het vertrouwen in de eerste minister opzegden.

May noemde haar job als premier “een eer en een privilege, maar ook een bijzonder grote verantwoordelijkheid”. “Het doet me pijn om te zien dat enkele ministers opgestapt zijn, maar ik blijf geloven in het akkoord. Het belang van ons land moet op de eerste plaats komen, niet dat van partijen of van mijzelf.”

(Lees verder onder de video)

Theresa May onder vuur in Lagerhuis

De premier verdedigde het akkoord dat ze woensdagavond had aangekondigd. “Dit is de koers die we moeten blijven varen”, zei ze. “Het is mijn taak als premier om het beste akkoord te krijgen. Het dossier is moeilijk en de onderhandelingen zijn ingewikkeld. Maar we moeten de deal uit de brand slepen die het best is voor de Britse bevolking.”

De verdeeldheid binnen haar regering en zelfs haar partij noemt May niet onoverkomelijk. “De parlementsleden hebben hun mening en zullen er nog stevig met ons over onderhandelen.”

Tumult

Theresa May had donderdagmiddag het Britse Lagerhuis toegesproken: de Britse premier verdedigde met vuur het Brexit-akkoord dat ze woensdag met de Europese Unie sloot, maar werd in een tumultueuze zitting langs alle kanten aangevallen.

Het lijkt bijgevolg erg onwaarschijnlijk dat May een parlementaire meerderheid voor het voorstel bij elkaar kan krijgen. Sterker nog: er dreigt nu ook een opstand onder haar eigen Conservatieve parlementsleden. Enkele ministers uit haar regering stapten donderdag op en al zeker 14 parlementsleden hebben een brief ingediend waarin ze het vertrouwen in May opzeggen. Als er 48 van die brieven ingediend worden, moet er gestemd worden over de positie van de premier.