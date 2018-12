Cadeau voor een boekenwurm gezocht? Deze boeken zijn een goed idee

Niet iedereen verheugt zich op een boek onder de kerstboom, maar een echte boekenwurm doe je er wel een groot plezier mee. Stiekem verlangt die immers al naar de stilte na het feestgedruis om zich met zijn of haar boek behaaglijk in de zetel of in bed te nestelen. Ben je zelf eerder een boekenamateur? Met deze exemplaren scoor je gegarandeerd.

I love Nora - Annie Robertson

Het verhaal? Nina leeft een comfortabel leventje in Londen. Ze heeft een vriend, een leuke job in een boekenwinkel en een beste vriendin die haar door dik en dun steunt. Wanneer ze haar vriend echter in bed betrapt met een andere vrouw, lijkt haar leven aan diggelen te vallen. Of dat denkt ze in eerste instantie toch. Gedreven door wraak blaast ze haar vervlogen droom om scenarioschrijfster te worden nieuw leven in en slaagt ze er zelfs in om haar vervolg op de populaire film 'When Harry met Sally' aan een gerenommeerde filmmaatschappij te verkopen.

Waarom je dit boek wil lezen? Een voorspelbaar plot, een onrealistische verhaallijn en een ietwat naiëf hoofdpersonage klinken niet echt als de ideale ingrediënten voor een literaire topper, maar fans van onvervalste romantiek storen zich daar waarschijnlijk helemaal niet aan. Het boek doet tenslotte wat het belooft te doen. Het tovert een glimlach op je gezicht en herstelt je geloof in de ware, zeemzoete liefde. Eind goed, al goed.

Patricia - Peter Terrin

Het verhaal? De succesvolle Astrid ontvlucht in een vlaag van zinsverbijstering haar huis, terwijl haar zoontje alleen in bad zit. Nadat ze terug tot haar positieven is gekomen, haast ze zich opnieuw naar huis. Als blijkt dat haar echtgenoot ondertussen al thuis is gearriveerd, durft ze niet naar binnen. Dagenlang zwerft ze in de stad rond tot ze het onvermijdelijke niet langer kan uitstellen. Hoewel ze haar thuiskomst met doodsangst tegemoet treedt, lijkt er helemaal niets aan de hand. Of toch?

Waarom je dit boek wil lezen? De deur achteloos achter je dichttrekken en alle verantwoordelijkheden even ontlopen. Voor velen is het ongetwijfeld een aantrekkelijk vooruitzicht, maar de precieze omstandigheden uit dit verhaal bezorgen je al meteen de kriebels zodra Astrid in haar auto stapt. Ondanks de daaropvolgende opeenstapeling van bedenkelijke keuzes ontwikkel je als lezer wel een onuitgesproken sympathie voor het hoofdpersonage. Ze neemt je mee op sleeptouw, waardoor alle vertwijfeling, angst en verwarring die zij ervaart ook onvermijdelijk de jouwe wordt.

Oktober - Søren Sveistrup

Het verhaal? Eén jaar na de vermeende moord op haar dochter neemt Rosa Hartung haar rol als minister van Sociale Zaken opnieuw op. Diezelfde dag wordt elders een vrouw op brutale wijze vermoord. Hoewel de beide moordzaken ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken lijken te hebben, ontdekt rechercheur Naia Thulin al snel een gemeenschappelijke factor. Als kort nadien nog een gelijkaardige moord plaatsvindt, gaat het balletje pas echt aan het rollen.

Waarom je dit boek wil lezen? Klinkt de naam van de auteur je bekend in de oren? Dat kan. Søren Sveistrup mag dan wel aan zijn proefstuk toe zijn als romanschrijver, hij is wel de bedenker van de Deense televisieserie The Killing. Deze alomgeprezen reeks vormt een mooie referentie voor zijn eerste literaire thriller die over een aantal ijzersterke troeven beschikt: geloofwaardige hoofdpersonages, een meesterlijk plot en een onverwachte ontknoping. De Scandinavische misdaadliteratuur is alweer een genie rijker ...

Beautiful Boy - David Sheff

Het verhaal? Journalist David Sheff heeft drie kinderen. Zijn oudste zoon Nic komt al op jonge leeftijd in contact met drugs en raakt compleet verslingerd aan crystal meth, de meest verslavende drug van allemaal. Terwijl zijn zoon van het ene afkickprogramma in het andere rolt en keer op keer opnieuw hervalt in zijn slechte gewoontes, blijft David hem onvoorwaardelijk steunen tot de tol op zijn volledige gezin te groot wordt.

Waarom je dit boek wil lezen? Toen journalist David Sheff het boek tien jaar geleden publiceerde, groeide het uit tot een internationale beststeller. Dankzij de verfilming door Felix Van Groeningen komt het nu opnieuw in de spotlights te staan met een herpublicatie als logisch gevolg. De getuigenis van David Sheff is een indringend, emotioneel relaas over hoop en wanhoop, over de onvoorwaardelijke liefde van een ouder voor zijn kind en over de pijnlijke verslavingsproblematiek waarmee miljoenen kampen.

Yoga girl - Audrey Carlan

Het verhaal? Nadat haar beide ouders overleden zijn en ze de zorg voor haar jongere broer en zus op zich heeft genomen, slaagt yogalerares Genevieve Harper er met moeite in om de eindjes aan elkaar te knopen. Haar hele leven staat dan ook in het teken van haar kleine gezinnetje. Als de bekende basketbalspeler Trent Fox haar diensten inhuurt om te herstellen van zijn spierblessure, kan ze om financiële redenen niet anders dan toehappen en slaat de vonk kort nadien tegen wil en dank over.

Waarom je dit boek wil lezen? De populariteit van erotische literatuur brak ten tijde van Vijftig Tinten Grijs alle records en sindsdien staan de winkelrekken boordevol erotische niemendalletjes met weinig om het lijf. Audrey Carlan mag zichzelf daarentegen tot één van de bestsellerauteurs van het genre rekenen. Ideaal voor fans van het genre.

Niets te vrezen - Karen Rose

Het verhaal? Wanneer Sue vrijkomt uit de gevangenis is vergelding het enige waar ze aan denkt. In haar vastberadenheid om iedereen die haar ooit een vingerbreed in de weg heeft gelegd te doen boeten, ontvoert ze de twaalfjarige, dove Alec. Achtervolgd door vijanden verschanst ze zich vervolgens op een plek waar niemand haar zal komen zoeken: een vluchthuis voor moeders. De vrouw die dit vluchthuis runt, vertrouwt het hele zaakje echter niet.

Waarom je dit boek wil lezen? De boeken van bestsellerauteur Karen Rose worden door The New York Times als 'de perfecte mix van thriller en romantiek' beschreven. En dat klopt helemaal. Ook dit boek bevat alles wat een bloedstollende thriller nodig heeft met daarbovenop een flinke portie romantiek. Karen Rose is tenslotte niet voor niets de koningin van 'Romantic Suspense'.

Voor wie in het donker op me wacht - António Lobo Antunes

Het verhaal? Céleste (79) kampt met alzheimer. Sinds de dood van haar echtgenoot staan zijn neef en haar verzorgster in voor haar dagelijkse verzorging. Als haar gezondheid er steeds verder op achteruit gaat, lijkt een opname in een verzorgingstehuis onvermijdelijk. Desondanks probeert de trotse vrouw haar lot voor zich uit te schuiven en vertelt ze haar trieste levensverhaal, van haar roemrijke carrière als actrice tot haar onafwendbare verval.

Waarom je dit boek wil lezen? António Lobo Antunes is één van de grootste Portugese schrijvers en zelfs één van de kanshebbers van de Nobelprijs voor Literatuur. Het boek geeft als geen ander de vertwijfeling en vervreemding van Céleste mee, in dergelijke mate zelfs dat de volledige schrijfmethodiek hierop afgestemd is. Dit maakt het verhaal niet enkel des te geloofwaardiger, het zorgt er ook voor dat je er als lezer je hoofd voortdurend bij moet houden. Is het boek nu al dan niet een aanrader? Zeker wel. Maar misschien niet zozeer als ontspannende bedliteratuur.

Belofte maakt schuld - Sarah Pinborough

Het verhaal? Jarenlang vormden Lisa en Ava een onafscheidelijk duo. Nu haar tienerdochter meer vrijheid opeist, ondervindt Lisa heel wat moeite om haar los te laten. Een duister geheim uit haar verleden speelt haar daarbij extra veel parten. Gaandeweg blijkt echter dat niet enkel Lisa iets te verbergen heeft. Ook haar dochter én beste vriendin houden angstvallig iets achter dat het daglicht niet mag zien.

Waarom je dit boek wil lezen? Deze psychologische thriller veroorzaakt flink wat nagelbijterij. Pagina na pagina wordt meer en meer onthuld over de geheimen van deze geloofwaardige personages, waardoor je met slechts veel moeite het boek naast je neerlegt. Ook de ontknoping weet na enkele spannende leesuurtjes zeker te verrassen. Verrassend weetje? De filmrechten van dit boek werden verkocht nog voor het boek effectief in de winkelrekken lag. Beloftevol, niet?