Waarom we ondanks Brexit-akoord mogelijk toch afstevenen op ‘no deal’

Ten laatste op 29 maart 2019 moeten Groot-Brittannië en de Europese Unie een akkoord hebben over een ordentelijke Brexit. Dat lijkt echter een onmogelijke opgave, zelfs nu Theresa May een deal heeft gesloten over de belangrijkste principes. De Britse premier is namelijk zelf aangeschoten wild, de eerste vraag is dan ook of May vandaag nog wel overleeft...