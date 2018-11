Britse Brexit-minister neemt ontslag uit protest tegen akkoord: “Dit kan ik met geen goed fatsoen steunen”

De eerste Britse regeringsleden hebben donderdagochtend ontslag genomen uit protest tegen het Brexit-akkoord dat premier Theresa May woensdag sloot. De Britse ‘Brexit-minister’ Dominic Raab liet weten met “geen goed fatsoen” de deal te kunnen steunen. Ook Shailesh Vara, vicestaatssecretaris voor Noord-Ierland, diende zijn ontslag in.

“Het is met spijt dat ik na de ministerraad van gisteravond mijn ontslag moet indienen”, liet Raab donderdagochtend weten. “Ik kan met geen goed fatsoen de voorwaarden voor onze deal met de EU steunen”, liet hij later op Twitter weten.

Volgens de Brexit-minister vormt het akkoord een reële dreiging voor de integriteit van het Verenigd Koninkrijk. Naar eigen zeggen kan Raab de deal niet rijmen met de beloftes die zijn partij aan het VK heeft gedaan na de laatste verkiezingen. “In zijn kern, is dit een kwestie van vertrouwen.”

Het opstappen van Raab is een zware klap voor partijgenoot en Brits premier Theresa May. Persbureau Reuters spreekt van een “regering in chaos”. Kate McCann, politiek verslaggever van Sky News, sluit niet uit dat het ontslag van Raab voor een kettingreactie zorgt. Binnen de regering van May zijn er immers nog andere kabinetsleden die de voorgestelde deal maar moeilijk zouden kunnen verkroppen.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 november 2018

“In de ketenen van de EU”

Eerder op de dag stapte Shailesh Vara, vicestaatssecretaris voor Noord-Ierland, al op. Volgens Vara blijft het Verenigd Koninkrijk door de deal “in de ketenen van de EU”.

“Het referendum bood een simpele keuze: in de EU blijven of eruit stappen”, aldus Vara. “Het resultaat was duidelijk: het Britse publiek koos ‘leave’, en dat is wat wij, hun verkozenen, hen moeten bezorgen. Het akkoord doet dat echter niet, en laat het Verenigd Koninkrijk tussen hangen en wurgen, met geen tijdslimiet op wanneer we eindelijk een soevereine natie zullen zijn. Het is een trieste dag waarop wij regels moeten naleven die gecreëerd werden door andere landen, die hebben bewezen dat ze onze belangen niet behartigen. We kunnen en moeten beter doen dan dit. De bevolking van het VK verdient beter.”

With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD — Shailesh Vara MP (@ShaileshVara) 15 november 2018

Brexit-minister opgestapt

Het vertrek van Vara is vervelend voor May, maar overkomelijk. Een veel pijnlijkere klap voor de prille deal is dat ook minister van Vertrek uit de Europese Unie Dominic Raab zijn ontslag heeft ingediend. “Ik kan met geen goed fatsoen de voorwaarden voor onze deal met de EU steunen”, schreef de partijgenoot van May op Twitter. Hij plaatse er een foto met zijn ontslagbrief bij.

Raab gaf wel aan “voortdurend respect” te hebben voor May.

Verwacht wordt dat vandaag nog meer ministers opstappen. Critici van premier May zijn zelfs op zoek naar de steun van 48 Conservatieve parlementsleden die hun geloof in het leiderschap van May opzeggen. In dat geval valt de Britse regering.

Donald Tusk Foto: EPA-EFE

Europese top op 25 november

De Europese staatshoofden en regeringsleiders kwamen donderdagochtend dan weer overeen om de deal op zondag 25 november officieel te bekrachtigen. Dat kondigde Europees president Donald Tusk aan.

De lidstaten krijgen nu eerst de tijd om het document - een klepper van 585 pagina’s - te analyseren, zei Tusk. Eind deze week komen de 27 ambassadeurs dan samen om hun visie te bespreken, “hopelijk met niet al te veel commentaar”. Tegen donderdag moet de gezamenlijke politieke verklaring over de toekomstige relatie tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie dan af zijn, een werk waarbij ook de bevoegde Europese ministers betrokken zullen zijn. De Europese staats- en regeringsleiders komen dan op zondag 25 november om 9.30 uur samen in Brussel om het licht officieel op groen te zetten.

“Ik heb goed geluisterd naar het statement van premier May gisteren”, stak Tusk donderdagochtend van wal. “Ik deel haar enthousiasme over de Brexit uiteraard niet. We twijfelen er van in het begin niet aan dat dit een situatie is waarin beide partijen verliezen, en dat dit enkel gaat om schadebeperking.” De Europese president is wel overtuigd van de kwaliteit van het voorlopig akkoord. “Dit beperkt de schade die de Brexit zal veroorzaken, en beschermt de belangen van alle 27 lidstaten en de Europese Unie in haar geheel.”

Foto: AFP

Tusk kreeg de tekst donderdagochtend symbolisch overhandigd door Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Hij herhaalde dat de deal “eerlijk en gebalanceerd” is. De tekst “houdt rekening met de Britse positie, organiseert de terugtrekking op een ordelijke manier, verzekert dat er geen harde grens komt en legt de basis voor een nieuw ambitieus partnerschap.” Al is het werk nog niet af, beseft ook Barnier. “We hebben nog een lange weg te gaan, aan beide kanten.”

Sowieso dringt de tijd om een ordelijke Brexit tegen eind maart 2019 voor te bereiden. May hoopt het akkoord nog voor het kerstreces begint op 20 december door het Britse parlement te loodsen, maar dat lijkt geen sinecure te zullen worden. Ook het Europees parlement moet de finale deal nog goedkeuren.