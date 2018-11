Trump schuift medewerker aan de kant op vraag van Melania

Kort nadat de Amerikaanse first lady Melania Trump publiekelijk het ontslag had geëist van een belangrijke regeringsmedewerkster, heeft president Donald Trump nu de plaatsvervangende Nationale Veiligheidsadviseur ontslagen.

Mira Ricardel zal het Witte Huis verlaten en een “nieuwe rol” in de administratie aannemen, zegt de woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, woensdagavond in Washington. De Amerikaanse president is Ricardel erkentelijk voor haar werk, klinkt het.

Dinsdag had Melania Trump zich gemengd in het personeelsbeleid van de regering van haar man. Dat is zeer ongebruikelijk. Ze liet via haar woordvoerster weten dat Ricardel het niet langer verdient voor het Witte Huis te werken.

Ricardel was tot nu plaatsvervanger van Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton. Volgens Amerikaanse media kwam ze in aanvaring met Melania Trumps bureau vanwege organisatorische kwesties over de eerste solo-buitenlandreis van de first lady naar Afrika.