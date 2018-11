Premier May springt over eerste Brexit-horde

LOndenHet Britse kabinet heeft gisteren zijn steun uitgesproken voor het ontwerp van scheidingsakkoord dat onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een dag eerder rondkregen. Het was het “collectieve” – niet het unanieme – oordeel van het kabinet dat dit akkoord rond de Brexit in het landsbelang was, “het beste dat kon onderhandeld worden”, aldus premier Theresa May in een verklaring.