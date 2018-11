Hasselaar zorgt voor elektriciteit in Oeganda: “Oegandezen zijn de Limburgers van Afrika”

Hasselt -

Omdat hij niet snel genoeg kon doordringen in de hoofden van de beleidsmakers besliste de uit Runkst afkomstige Jonathan Lambregs (30) het over een andere boeg te gooien. Een jaar geleden trok hij naar Oeganda om stroomgeneratoren op zonne-energie te verkopen. Zon is er in Oeganda genoeg, maar handel drijven is in het Oost-Afrikaanse land “een uitdaging”.“Je moet mensen aan hun afspraken herinneren en nalopen”, vertelt hij. “De deadlines zijn hier ook wat relaxter. Dat maakt het in het dagelijks leven wel simpeler. In België hollen we achter deadlines aan en maken we ons voortdurend zorgen over de toekomst. In Oeganda leven ze vandaag. De problemen van morgen lossen ze morgen wel op.”