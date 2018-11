Oplossing voor grootste struikelblok in Brexit-akkoord is “ergst mogelijke optie voor Schotland”

De Schotse premier Nicola Sturgeon is niet te spreken over het ontwerpakkoord tussen Brussel en Londen over de Ierse backstop. Wat nu op tafel ligt, is “de ergst mogelijke optie voor Schotland”, verklaarde ze woensdag aan de Britse openbare omroep BBC.

Nicola Sturgeon. Foto: AFP

De Europese en Britse onderhandelaars kwamen dinsdagavond tot een ontwerpakkoord voor de Ierse backstop, de laatste grote hindernis voor een alomvattende Brexit-deal. De backstop - of ‘vangnet’ - moet vermijden dat er opnieuw een harde grens ontstaat tussen Ierland en Noord-Ierland als de EU en Groot-Brittannië na het aflopen van de overgangsperiode eind december 2020 nog geen nieuw handelsakkoord hebben.

De tekst voorziet dat het hele Verenigd Koninkrijk tijdelijk lid lijft van de douane-unie met de EU, tot er een oplossing is voor de grens. Voor Noord-Ierland komen er aparte voorzieningen, zodat dat dichter blijft bij de EU.

Vernietigende deal

Maar voor Schotland is die deal “vernietigend”, spaart premier Nicola Sturgeon de kritiek niet. “Niet alleen haalt het Schotland uit de interne markt, wat op zich al erg genoeg is, maar het zou ons in een concurrentiestrijd met Noord-Ierland werpen, dat wél in de interne markt kan blijven.” Het akkoord zou de arbeidsmarkt en de investeringen in Schotland tenietdoen, “en dat is niet iets dat iemand zou mogen accepteren.”

De Schotse premier is voorstander van een volledig lidmaatschap van de eengemaakte markt en de douane-unie. De Schotse bevolking stemde bij het Brexit-referendum twee jaar geleden eigenlijk vóór blijvend lidmaatschap van de EU.

Ontslag

Haar partij SNP zal alvast tegen de deal stemmen als die in het parlement komt, zei fractieleider Ian Blackford woensdagochtend al. Of dat nodig zal zijn, hangt af van de Britse regering die momenteel samen zit om het standpunt te bepalen.

De Britse pers speculeren massaal over het ontslag van twee leden van de regering-May. Het zou gaan om de staatssecretaris van Internationale Ontwikkeling Penny Mordaunt en haar collega van Werk en Pensioenen Esther McVey, meldt The Daily Telegraph.