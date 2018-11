Rechter: intocht Sinterklaas in Nederlandse Zaanstad kan doorgaan zoals gepland

De landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad kan aanstaande zaterdag gewoon als gepland doorgaan. Dat heeft de rechter in Haarlem woensdag besloten.

De stichting Majority Perspective eiste dinsdag in kort geding dat de in haar ogen “racistische” Zwarte Piet niet bij de landelijke sinterklaasintocht in Zaanstad zou zijn. Ook roetveegpieten vond de stichting geen goede oplossing. De stichting vroeg niet om een volledig verbod van de intocht.

Overleg

De rechter stelde dat de eisende partij voorafgaand aan het kort geding niet voldoende en op tijd het gesprek is aangegaan met de gemeente en de andere organisatoren van de intocht. Daar had de stichting volgens de rechter wel voldoende tijd en mogelijkheden toe. De rechter was het niet eens met de stichting dat zulk overleg geen zin zou hebben. Daarom verklaarde hij de stichting niet ontvankelijk.

Censuur

De rechter voegde er aan toe dat als de stichting wél ontvankelijk zou zijn verklaard, ze de zaak ook had verloren. Makers hebben de vrijheid om naar eigen inzicht hun programma’s te maken. Het zou censuur zijn om daaraan te tornen.

Naast Zaanstad waren ook de Nederlandse staat, het Commissariaat voor de Media, de NTR, de Kijkwijzer en mediabedrijf Vinke Vision voor de rechter gedaagd. Volgens de stichting dragen zij door de organisatie en medewerking aan de landelijke intocht bij aan de promotie van racisme en discriminatie van donkere mensen.