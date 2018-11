Mexicaanse president en voorganger ontkennen omkoping door kartel van El Chapo

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto en zijn voorganger Felipe Calderón hebben dinsdag moeten ontkennen dat ze omgekocht zijn door het machtige Sinaloa-kartel. Een van de advocaten van Joaquín Guzmán of ‘El Chapo’ had hen bij de start van het proces tegen de drugsbaas in New York daarvan beschuldigd.

President Nieto. Foto: AP

“De regering van Enrique Peña Nieto heeft crimineel Joaquín Guzmán Loera vervolgd, gearresteerd en uitgewezen. De verklaringen van zijn advocaat zijn volledig vals en lasterlijk”, reageerde Eduardo Sanchez, woordvoerder van de Mexicaanse president, via Twitter. Ook de Mexicaanse oud-president Felipe Calderón reageerde via Twitter. “Noch hij, het Sinaloa-kartel of een ander kartel hebben me geld gestort”, schreef hij.

Volgens de advocaat zouden honderden miljoenen dollars overgemaakt zijn, in naam van de organisatie, aan Peña Nieto en Calderón. Ismael ‘El Mayo’ Zambada, de voortvluchtige medebeschuldigde op het proces tegen El Chapo, zou verantwoordelijk geweest zijn voor die stortingen, zei advocaat Jeffrey Lichtman in zijn inleidend pleidooi.

“De waarheid is dat hij niets controleerde”, zei de advocaat over Guzmán. Zijn cliënt riskeert een levenslange gevangenisstraf. Het Amerikaanse proces zal naar verwachting vier maanden duren. Volgens Lichtman is El Chapo niets meer dan een zondebok voor de Mexicaanse regering. “Waarom heeft de Mexicaanse regering een zondebok nodig? Omdat ze te veel geld verdienen aan de steekpenningen van de drugsbarons.”

El Chapo werd in januari 2016 opgepakt in zijn bolwerk Sinaloa, in het noordwesten van Mexico, zes maanden na zijn spectaculaire ontsnapping uit een hoogbeveiligde gevangenis, via een tunnel van meer dan een kilometer lang. Mexico leverde de drugsbaron nadien uit aan de VS.