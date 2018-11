Vier doden bij incident in bedrijfspand in Enschede

In het Nederlandse Enschede (bij Twente) zijn dinsdagavond vier doden gevallen door geweld. Dat bevestigt de Nederlandse politie. De omgeving is afgesloten. Getuigen hoorden vorige nacht enkele luide knallen in de buurt. Dus mogelijk hebben de feiten zich ’s nachts afgespeeld maar zijn de lichamen pas dinsdag in de vooravond ontdekt.

In een handelspand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede zouden verschillende schoten zijn gevallen. Al is het volgens de politie nog niet helemaal duidelijk wat precies is gebeurd. Intussen is bevestigd dat er vier lichamen zijn aangetroffen. De mannen werden met geweld om het leven gebracht. Wie ze zijn, is nog onduidelijk, en wordt onderzocht door de politie.

De politie kwam massaal ter plaatse en boven de wijk hing een politiehelikopter. Omwonenden zeggen dat het de jongste dagen opvallend onrustig was in de buurt.

Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Buurtbewoners melden dat ze in de nacht van maandag op dinsdag tussen twee en half drie harde knallen hebben gehoord. Vlak daarop hoorden ze een auto met gierende banden wegscheuren. Omdat ze dachten dat er vuurwerk werd afgestoken ging niemand kijken, zeggen ze in de regionale krant Tubantia.

Maar dinsdagmiddag rond half vier liep er ineens een vrouw gillend over straat: “Mijn man is vermoord, mijn man is vermoord!” Volgens een overbuurvrouw ging het om de vrouw van een handelaar in zand en grond die daar zijn zaak heeft: “Het is een soort tuinbedrijf, maar ik weet niet precies wat hij doet.”

Volgens een verslag van een vergadering van de wijkraad gaat het om een soort growshop, waar spullen werden verkocht die gebruikt kunnen worden bij een hennepkwekerij. Het bedrijf is gevestigd in een soort loods naast een voormalige snackbar, die al enige tijd leeg staat. De man om wie het zou gaan is niet de eigenaar van het gebouw maar een huurder.

Het verbaast buurtbewoners niet dat zich een misdrijf in het bewuste pand heeft afgespeeld: “Het was daar niet pluis, dat weet iedereen hier in de buurt. Maar daar bemoeien we ons verder niet mee.”

Er werd een sporenonderzoek uitgevoerd en er is al een oproep geweest naar getuigen.

Voorlopig is er niemand opgepakt.

Er heeft zojuist een schietincident plaatsgevonden in een huis aan de Van Leeuwenhoekstraat in #Enschede. We doen nu onderzoek in de woning. Meer informatie volgt later via dit account. ^sk — Politie Enschede (@POL_Enschede) 13 november 2018

Bij ons is Enschede vooral bekend van de vuurwerkramp. Bij de ontploffing van een fabriek in 2000 werd een ganse wijk van de kaart geveegd en kwamen 23 mensen om.