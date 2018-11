Michelle Obama schrijft in haar memoires over haar vrees en afkeer voor Trump: “Ik lees berichten waarvan mijn maag omdraait”

Ze noemt zichzelf “geen politiek mens”. Toch maakt gewezen First Lady Michelle Obama er in haar vandaag gepubliceerde memoires geen geheim van hoe diep de verkiezing van Donald Trump tot opvolger van haar man haar geschokt heeft. Hoe hebben zoveel vrouwen kunnen kiezen voor een “vrouwenhater”? Met afgrijzen ziet ze hoe de erfenis van haar man afgebroken wordt: “Sinds Barack is afgetreden, heb ik nieuwsberichten gelezen waar mijn maag van omdraait”.