We lopen met z’n allen weer te snotteren. Artsen raden aan om niet te snel naar geneesmiddelen te grijpen − en al zeker niet naar antibiotica. Dan kom je bij de huis-, tuin- en keukenmiddeltjes: is honing echt een wondermiddel en moet je nu warme of koude dranken drinken om die verkoudheid te verzachten?