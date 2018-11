“Europese Unie en Verenigd Koninkrijk bereiken akkoord over Brexit”

Britse en Europese onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over de Ierse grenskwestie, de grootste hindernis voor een ‘ordelijke Brexit’. Premier Theresa May legt de deal morgen voor aan haar regering, zo melden Britse media.

Het akkoord zou voorzien dat er tijdelijke douane-afspraken worden afgesloten met het Verenigd Koninkrijk, met daarin ‘vergaande voorzieningen voor Noord-Ierland’, zo meldt het Ierse televisiestation RTE. Op die manier wordt vermeden dat er een harde grens ontstaat tussen Ierland en Noord-Ierland.

De Britse premier Theresa May heeft volgens The Guardian momenteel de ministers uit haar kabinet bij haar geroepen voor afzonderlijke gesprekken. Woensdag zou er een ‘spoedoverleg’ gepland zijn met haar voltallig regering, waar de ministers gevraagd zal worden de deal met Brussel finaal goed te keuren.

Dit betekent echter nog lang niet dat de voorwaarden voor de Brexit dan helemaal zullen vastliggen. Zo moet het Britse parlement in een later stadium de Brexitdeal nog goedkeuren. Ook dat is nog lang niet zeker.

The Guardian zegt dat het akkoord zowat 400 bladzijden telt met zware juridische teksten.

De Europese onderhandelaars willen het volgens die krant trouwens nog geen akkoord noemen, al was het maar omdat de Britse regering nog haar fiat moet geven.