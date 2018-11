Memoires Michelle Obama meteen op één in bestsellerlijst

Allicht ook dankzij het vele mediageweld dat met de lancering gepaard ging, is “Becoming”, het boek met de herinneringen van de voormalige First Lady Michelle Obama, dinsdag meteen goed voor een recordverkoop, nu het van de oostkust tot de westkust in de Amerikaanse boekenwinkels ligt.

Onder de titel “Becoming” (Worden) beschrijft de 54-jarige echtgenote van ex-president Barack Obama haar groei van kind uit de rauwe zuidkant van Chicago tot ster in het Witte Huis. Mevrouw Obama had al in 2009 een boek laten verschijnen met de titel “In Her Own Words” over haar rol als First Lady, en in 2012 zag een boek over gezonde voeding van haar hand het licht.

Het nieuwe boek telt 421 bladzijden en is geïllustreerd met vele kiekjes uit het familiealbum. Ze benadrukt in het boek dat ze van nature geen grote interesse voor politiek heeft, maar haar beschrijvingen geven toch een goeie inkijk van hoe ze de verkiezing van Donald Trump als opvolger van har man beleefd heeft. “First lady zijn is niet eens een officiële functie in dit land”, schrijft Obama, maar ze geeft toe dat die functie haar een platform heeft gegeven om dingen die haar na aan het hart liggen, naar voren te brengen.

Michelle Obama heeft de voorbije dagen heel wat mediaoptredens gedaan om promotie te maken voor het boek. Uitgever Crown bracht het publiek ook al op temperatuur door op voorhand weetjes te lossen, zoals over de miskraam die Michelle Obama te verwerken had.