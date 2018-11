Tiener die Maasmechelse homo met ijzeren stang in elkaar sloeg moet niet naar de cel

Een 18-jarige uit het Nederlands Limburgse Kerkrade kreeg dinsdag 180 dagen jeugddetentie, waarvan 124 dagen voorwaardelijk, opgelegd met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank van Roermond achtte het ‘wettelijk en overtuigend bewezen’ dat H. schuldig is aan het mishandelen en beroven van een homoseksuele man uit Maasmechelen eind april in Kerkrade. Met aftrek van het voorarrest betekent dit dat H. niet de cel in hoeft.

Het slachtoffer A., afkomstig uit Maasmechelen, dacht in Kerkrade te hebben afgesproken voor een betaalde seksdate. In plaats daarvan werd hij in de val gelokt door zeven jongens in leeftijd van 15 tot en met 18 jaar. A. werd bij aankomst met veel geweld door de jongens in elkaar geslagen, onder meer met een ijzeren stang. Ook werd de man van de 120 euro bedoeld voor de seksdate en van zijn autosleutels beroofd.

De tieners zijn alle zeven afkomstig uit Sittard, Kerkrade en Landgraaf. Naast de voorwaardelijke celstraf kreeg H. een taakstraf van 170 uur en een leerstraf opgelegd. Ook zes andere jongens – allemaal minderjarig ten tijde van het misdrijf – waren verdachte in de zaak. Omdat ze minderjarig waren, vond hun strafzaak achter gesloten deuren plaats en is niet bekend welke straffen ze hebben gekregen. Daarnaast moet H. samen met de medeplegers de gevraagde schadevergoedingen en proceskosten van in totaal 1314,47 euro betalen. Omdat H. eind april net 18 jaar was geworden, is de straf gebaseerd op het jeugdstrafrecht.