Proces van Michel Fourniret voor moord gestart: “Er valt niks te zeggen”

Het proces tegen de Franse seriemoordenaar Michel Fourniret, die ervan wordt beschuldigd een vrouw te hebben vermoord om de schat van een bende te bemachtigen, is dinsdag gestart voor het hof van assisen in Yvelines, ten oosten van Parijs.

Het “monster van de Ardennen”, zoals Fourniret ook wordt genoemd, staat samen met zijn ex-vrouw Monique Olivier terecht. Hij wordt ervan beschuldigd in 1988 de vrouw van een voormalige medegevangene te hebben doen verdwijnen, om goud te kunnen bemachtigen van een beruchte overvallersbende uit de jaren tachtig. Haar lichaam werd nooit teruggevonden.

Het gaat om Farida Hammiche, 30 jaar op het moment van haar verdwijning, de vrouw van overvaller Jean-Pierre Hellegouarch, die zich burgerlijke partij heeft gesteld op het proces.

Fourniret was dinsdag vaak terughoudend als het aankwam op het beantwoorden van de vragen van de voorzitter. “Aangezien het om onvergeeflijke daden gaat, valt er niks te zeggen”, zei hij. “Ik zou het niet kunnen zeggen”, antwoordde hij ook verschillende keren op vragen over zijn jeugd of zijn relatie met de drie vrouwen die hij had, daarbij verwijzend naar zijn falend geheugen.

De verklaring voor zijn criminele levenswandel legde hij opnieuw bij het trauma dat hij overhield aan het feit dat zijn eerste vrouw geen maagd bleek te zijn. Tijdens het onderzoek verklaarde hij al dat hij daardoor minstens twee maagden per jaar moest najagen.

Het proces, dat gevoerd wordt voor een bijna volledig mannelijke jury, duurt nog tot vrijdag. In mei 2008 werd Fourniret al veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zeven vrouwen.