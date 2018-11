Vuurzeeën blijven groeien in Californië: hoogste dodentol uit geschiedenis van de staat

Bij de bosbranden in Californië zijn al minstens 44 doden geteld. Dat is de hoogste dodentol sinds de registraties in de staat zijn begonnen, zeggen de autoriteiten maandag.

Sheriff Kory Honea van Butte County zei op een persconferentie dat er opnieuw 13 dodelijke slachtoffers zijn gevonden in de omgeving van de Noord-Californische gemeente Paradise. Daarmee komt de dodentol er op 42 te liggen. Van die 42 slachtoffers zouden er 3 geïdentificeerd zijn.

De brand, die de naam Camp Fire heeft gekregen, heeft al zo’n halve vierkante kilometer in de as gelegd. Ruim 71.000 woningen en winkels gingen in vlammen op. De enorme brand is voor slechts 30 procent onder controle.

Ook in de door vlammen geteisterde kustplaats Malibu, in het zuiden van de staat, zouden 2 dodelijke slachtoffers gevonden zijn. De totale dodentol in Californië bedraagt daarmee 44. Nog tientallen inwoners zijn vermist.

Foto: Photo News

Vuur blijft groeien

Daarbovenop ontstonden in Californië ontstonden maandagochtend (lokale tijd) twee nieuwe grote vuurzeeën. De eerste brand brak uit nabij de stad Thousand Oaks waar vorige week nog een schutter 12 personen doodschoot in een bar. De tweede nieuwe vlammenzee woedt in de buurt van Semi Valley, waar veel woningen staan. De brand breidde zich in korte tijd flink uit, maar de brandweer heeft groei inmiddels gestopt.

Regen blijft uit

Het gevaar van de bosbranden lijkt de in de komende tijd niet af te nemen. Volgens brandweercommandant Lucas Spellman voedt het vuur zich door de vegetatie die dankzij de regen van vorig jaar kon groeien. Het Amerikaanse meteorologisch instituut voorspelt de komende twee weken geen regen in de getroffen regio’s.

Ondertussen hebben bijna 150.000 personen huis en haard achtergelaten in de staat.