“Theresa May lijkt wel kapitein op de Titanic”

LondenEn weer verloopt een deadline op weg naar de Brexit, het moment over minder dan vijf maanden waarop het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Als er vandaag geen akkoord is, wordt het zo goed als onmogelijk dat deze maand een Europese top de scheidingsdeal tussen beide partijen goedkeurt. De vraag is echter steeds meer of premier Theresa May haar verdeelde kabinet, haar Conservatieve achterban en het parlement achter een akkoord kan scharen – als dat er tenminste komt.