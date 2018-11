Stan Lee, geestelijke vader van Spider-Man en de Hulk, overleden op 95-jarige leeftijd

Stan Lee is een grote naam in de superheldenwereld. Hij bedacht onder andere Spider Man, Iron Man, de Hulk en andere Marvel Comics superhelden. Zijn dochter laat weten dat hij overleden is op 95-jarige leeftijd.

Lee vond het concept van de superheld niet uit, maar zorgde wel voor een extra laag complexiteit en menselijkheid bij zijn personages. “Ik dacht dat het interessant kon zijn als we meer wisten over hun persoonlijk leven en hun karakters”, zei hij aan NPR News in 2010.

Hij bedacht onder andere Spider Man, Hulk, The X-Men, de Fantastic Four en Iron Man. Hij kreeg de National Medal of Arts in 2008, de hoogste prijs voor een ‘creative artist’. Toch hield Lee geen fortuin over aan zijn uitvindingen. “Zolang ik mijn loon krijg en goed behandeld word, ben ik tevreden”, zei hij in een interview in 2004.

Stan Lee werd op 28 december 1922 geboren in New York. Hij groeide op in een gezin van Joodse migranten uit Romenië. Op zijn zeventiende werd hij loopjongen bij Timely Comics, het bedrijf dat later Marvel zou worden. Hij klom snel op en schreef superheldenverhalen, Westerns en romantische verhalen. In 1972 werd Lee uitgever bij Marvel. Hij verscheen ook in een aantal Marvel films. Zo redde hij een meisje van onder het puin in Spider Man in 2012. In Deadpool was hij te zien in een stripclub.

Hij trouwde met actrice Joan Lee in 1947. Het koppel kreeg twee kinderen, Joan Celia in 1950 en Jan Lee, maar zij stierf drie dagen naar haar geboorte in 1953.