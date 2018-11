Kregen terreurverdachten instructies in vakantiehuisje in Weert?

Leden van de terreurgroep die een aanslag zou hebben voorbereid in Nederland, kregen een terrorismetraining op een vakantiepark in het Nederlands Limburgse Weert. Dat meldt RTL Nieuws.

De instructies bestonden onder meer uit het omgaan met wapens en bomvesten. RTL Nieuws kreeg deze informatie boven water na gesprekken met meerdere bronnen.

De terrorismetraining gebeurde op 27 september. Vier van de zeven later opgepakte verdachten waren daarbij aanwezig. Ook twee politie-infiltranten waren erbij. Zij deden zich voor als mensen die spullen konden leveren voor een aanslag. De undercoveragenten van de politie verzorgden de training, meldt RTL Nieuws.

Weerterbergen

De instructie vond plaats in een huisje op het Roompot-vakantiepark Weerterbergen. In het gebouw was vooraf afluisterapparatuur aangebracht.

De terreurverdachten werden later die dag aangehouden op een parkeerplaats aan de Trancheeweg in Weert, nadat ze het vakantiepark in een busje hadden verlaten. Drie andere leden van de groep werden in Arnhem opgepakt.

RTL Nieuws onthulde zaterdag dat de groep mogelijk Pride Amsterdam als doelwit had.

“Verdachten zaten niet bij ons”

Regiomanager Joan van Gompel van Roompot Vakantieparken stelt dat de terreurverdachten die eind vorige maand in Weert zijn aangehouden zeker niet op zijn park verbleven. “Als ze er bij ons een huisje gehuurd hadden, dan had het personeel dat zeker geweten.”

Bovendien zou het verblijf van zo’n groep mannen zeker zijn opgevallen bij de overige gasten. Ik was dan ook hooglijk verbaasd te lezen dat de vier terreurverdachten in een vakantiehuisje in Weert verbleven.”

Van Gompel sluit niet uit dat de terreurcel op een andere plak in Weert een (los) vakantiehuisje had gehuurd. Het viertal werd eind september in Weert aangehouden op een parkeerplaats aan de Trancheeweg op een steenworp afstand van Roompot.

Burgemeester Jos Heijmans meldde toen dat de terreurgroep verbleef op het vakantiepark. Later trok hij die verklaring weer in. Ook de woordvoerder van het Landelijk Parket meldde toen dat de arrestatie van de groep ‘toevallig’ in Weert had plaatsgevonden.