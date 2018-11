ParadiseHet dodental bij de zware bosbranden in Californië - de ergste in de geschiedenis van de Amerikaanse staat - is opgelopen naar minstens 25 slachtoffers. In het totaal verwoeste stadje Paradise vonden reddingswerkers zaterdag nog vijf verkoolde lichamen in uitgebrande auto’s. Ruim 300.000 mensen zijn intussen geëvacueerd. Onder hen ook uitgeweken Zonhovenaar Roland Houben, die vrijdag halsoverkop zijn huis in de stad Camarillo moest verlaten.