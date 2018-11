Femen-activistes geraken tot bij konvooi van president Trump

Video: if

Twee Femen-activistes zijn zondag tot bij de wagen van de Amerikaanse president Donald Trump geraakt toen die voorbijreed onderweg naar de Wapenstilstand-herdenkingen in Parijs. De veiligheidsdiensten konden de vrouwen meteen oppakken.

De stoet met de wagens van een zestigtal staats- en regeringsleiders reed langs de Champs-Elysées toen de twee activistes over de dranghekken sprongen net op het moment dat de auto met Donald Trump passeerde. De halfnaakte vrouwen hadden de boodschap ‘hypocrisie’ op hun borsten geschreven. Ze konden meteen door de veiligheidsdiensten worden opgepakt. Even verderop probeerde een derde vrouw hetzelfde. Ook zij werd opgepakt.

Eerder zondagochtend hadden drie Femen-activistes geprotesteerd aan de Arc de Triomphe. Zij hadden de boodschap ‘Fake peacemakers, real dictators’ op hun borsten geschilderd en scandeerden de slogan ‘Welcome war criminals’. “Frankrijk viert hier de vrede, maar de helft van de uitgenodigde staatshoofden zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de conflicten wereldwijd”, verklaarde een van hen na afloop.

De veiligheidsmaatregelen in en rond Parijs zijn nochtans draconisch. Frankrijk zet ongeveer 10.000 agenten, militairen en scherpschutters in voor de beveiliging van de tientallen aanwezige staatshoofden en regeringsleiders. Verschillende straten in de buurt van metrostations en de Champs-Elysées zijn de hele dag afgesloten.

Zondagmiddag staat nog een demonstratie gepland tegen Donald Trump. De politie verwacht daar mogelijk rellen.

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP