Man dreigt met vuurwapen in restaurant in Elsene: klopjacht aan de gang

Een man heeft zaterdagavond een vuurwapen bovengehaald in een restaurant in Elsene en daarmee de aanwezigen bedreigd. Dat meldt het Brusselse parket. De politie houdt een klopjacht op de man.

Het incident deed zich rond 19.30 uur voor in de Amerikaansestraat. Nadat de man zijn dreigementen had geuit, verliet hij het restaurant, waarop hij een nabijgelegen woning binnenging. De Brusselse politie is ter plaatse en heeft de buurt afgezet, en heeft de speciale interventie-eenheden van de federale politie opgeroepen in versterking.