Jongste Amerikaans Congreslid kan huur in Washington niet betalen: “De rijken worden rijker, de armen worden armer”

Alexandria Ocasio-Cortez, de New Yorkse Democrate die dinsdag als jongste vrouw ooit verkozen werd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft een opvallend statement laten noteren in de New York Times: ze kan naar eigen zeggen geen verblijfplaats huren in Washington, omdat de huurprijzen er zo hoog zijn. Een bekentenis die haar veel sympathie oplevert in linkse kringen, maar ook kritiek van een Fox News-presentator.

Ocasio-Cortez krijgt dezer dagen in de Amerikaanse pers een nieuwe bijnaam: ‘The millenial Congresswoman’. Een gevolg van het feit dat de vrouw, met haar 29 het jongste vrouwelijke lid van het Huis van Afgevaardigden ooit, in een interview met de New York Times liet weten dat ze de huur in Washington niet kan betalen, en dat ze dus moet wachten op haar eerste loonbriefje als afgevaardigde in januari om iets te huren in de Amerikaanse hoofdstad.

There is no reason to be ashamed or embarrassed.



Mocking lower incomes is exactly how those who benefit from + promote wealth inequality the most keep everyday people silent about 1 of the worst threats to American society: that the rich are getting richer and the poor, poorer. https://t.co/aWaOzy7UJJ — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 9 november 2018

“Ik spaar al de hele campagne her en der wat geld, en hoop dat ik zo januari haal”, klinkt het. Die bekentenis leverde Ocasio-Cortez veel sympathie op Twitter op, zo omschreef iemand het als “het meest millenial ding denkbaar, en het bevalt me wel”.

Ocasio-Cortez ziet in haar probleem ook het bewijs dat het Amerikaanse kiessysteem “er niet op gericht is voor werkende mensen om een leiderspositie in te nemen”. Ook op dat vlak kreeg ze bijval van progressieve Twitteraars: “Dit toont aan hoe groot de afstand is tussen het systeem en de meeste verkozenen, en normale mensen. Een normale Amerikaan kan niet verkozen worden zonder al rijk te zijn”, klonk het.

Gelogen?

Er kwam echter ook kritiek. Zo suggereerde Fox News-presentator Ed Henry dat Ocasio-Cortez loog over haar financiële situatie, omdat ze in een fotoshoot voor een magazine dure merkkledij droeg. Daarop reageerde het nieuwe Congreslid dat ze de kleren in bruikleen had gekregen voor de fotoshoot.

1. @FoxNews, why can’t any of your anchors say my name correctly? It’s been 5 months.



2. It is bizarre to see 1%-salaried anchors laugh at the US housing crisis.



3. Never purchased pricey clothes + always told my story. But repeating lies until they are believed is your thing. https://t.co/Py5aXFi3Z4 — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 9 november 2018

“Ik leefde tijdens 80 procent van de campagne uit een papieren zak die achter de bar stond”, aldus Ocasio-Cortez, die tijdens de verkiezingscampagne ook werkte als barvrouw om haar inkomen als sociaal werker aan te vullen. Uit financiële documenten die ze als kandidate moest overmaken aan de overheid bleek dat de vrouw vorig jaar ongeveer 23.000 euro verdiende.

40 tot 50 Congresleden slapen in hun kantoor

Leden van het Amerikaanse Congres verdienen jaarlijks ongeveer 153.000 euro, maar zelfs voor wie dat loon opstrijkt is een eigen stek in Washington niet vanzelfsprekend, omdat van congresleden verwacht wordt dat ze ook een woning houden in het district waarin ze verkozen werden. Zo bekende de Republikeinse afgevaardigde Kristi Noem in 2015 dat ze sliep in een uitklapbed in haar kantoor in het Capitool. Een praktijk die zelfs het Republikeinse zwaargewicht Paul Ryan, de huidige voorzitter van de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, jarenlang moest toepassen.

Naar schatting slapen er jaarlijks zo’n 40 tot 50 politici in het Amerikaanse Congres.