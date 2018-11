Jong, links en vrouw

Vanaf januari zullen er meer vrouwen dan ooit zetelen in het Amerikaanse Congres. In het uitgaande Congres waren er 84 vrouwen, in het volgende zullen het er ten minste 96 zijn. Die golf van jonge vrouwen is vooral het werk van de Democratische partij, die zich voor deze verkiezingen – soms tegen wil en dank – grondig vernieuwd heeft. In het zog van Bernie Sanders, de linkse uitdager van Hillary Clinton voor het presidentschap in 2016, is er een generatie van jonge, socialistische Democraten opgestaan. Een heel deel van hen heeft ondertussen de weg naar Capitol Hill in Washington gevonden, gedragen door hun vrouwelijke kiezers, van wie dinsdag 55 procent Democraat stemde.