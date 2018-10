Migrantenkaravaan: VS sturen meer dan 5.000 soldaten naar grens met Mexico

Het Amerikaanse leger stuurt 5.200 soldaten naar de grens met Mexico in afwachting van de komst van de duizenden migranten uit Centraal-Amerika, die al meer dan een week op weg zijn naar “het beloofde land”.

De zogenaamde “migrantenkaravaan”, die honderden of zelfs duizenden mensen telt, bestaat voor een groot deel uit mensen uit het Centraal-Amerikaanse Honduras, die op de vlucht zijn voor het bendegeweld, de corruptie en de werkloosheid in hun land. Ze doorkruisten al Guatemala en en Mexico. Ze leggen de dreigementen van VS-president Trump dat ze niet zullen worden toegelaten in de VS.

Ongeveer 800 soldaten zijn eerder al in Texas aangekomen. Zij zijn de eersten die ontplooid zullen worden in Texas, Arizona en Californië.