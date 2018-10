BerlijnHet tijdperk Angela Merkel loopt nu ook officieel ten einde. De Duitse bondskanselier stelt zich in december niet herverkiesbaar als voorzitter van de CDU. Na het zware verlies van haar partij in Hessen kondigde ze dat gisteren aan op een persconferentie. Merkel wil haar vierde termijn als bondskanselier afmaken, en stapt in 2021 uit de politiek. De opvolgingsstrijd in haar CDU is intussen al ingezet.