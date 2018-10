Meisje (4) “voor het leven getekend” nadat leeuwin haar aanvalt tijdens circusvoorstelling

Een circusvoorstelling in het Russische Krasnodar is zondag op een tragische manier afgelopen. Tijdens een act met een leeuwin kreeg het dier plots een vierjarig meisje uit het publiek in de gaten. Ondanks dat er een veiligheidsnet hing, kon de leeuw haar zwaar toetakelen. Ze is buiten levensgevaar, maar is volgens de hulpdiensten “getekend voor het leven”.

Op sociale media doen momenteel verschillende videobeelden de ronde van het incident. Aanvankelijk leek de leeuwin zich rustig te houden in het bijzijn van de temmer, tot het roofdier het meisje opmerkte. Volgens lokale media was het kind tijdens de circusact met een kleine vlag aan het zwaaien.

De leeuwin ging een paar seconden later over tot actie. Ondanks dat het roofdier was vastgemaakt aan een leiband, kon de temmer niet verhinderen dat de leeuwin het meisje besprong en in haar gezicht beet. Het publiek raakte compleet in paniek.

De kleuter werd na het incident onmiddellijk verzorgd door de hulpdiensten. “Ze heeft een bijtwonde aan haar gezicht die reikt van bij haar oor tot aan haar kin”, vertelde Valentina Pavlova van het medische team. Gelukkig bleken de verwondingen niet levensbedreigend, al is ze wel “voor het leven getekend”.

“Circus en moeder verantwoordelijk”

Het gebruik van dieren tijdens circusvoorstellingen staat al langer onder druk in Rusland. Zo zijn ook eerder dit jaar al verscheidene beelden opgedoken van incidenten met leeuwen en beren. Niettemin besluit Edgard Zapashny, directeur van het Staatscircus van Moskou, dat vooral het lokale circus en de moeder van het kind verantwoordelijk zijn voor het incident.