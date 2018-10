Hartverwarmend initiatief: jongen (6) in rolstoel krijgt prachtig kostuum voor Halloween

Halloween en jezelf verkleden: het is een combinatie die bij veel Amerikaanse kinderen ingeburgerd is. Toch is dat niet voor iedereen zo vanzelfsprekend, onder wie Arik Forrester. Het zesjarige jongetje moet zich verplaatsen in een rolstoel, maar dankzij een organisatie kreeg ook hij een speciaal kostuum voor de feestdag: een X-wing starfighter zowaar, bekend uit Star Wars.

Arik heeft een chromosomale afwijking, waardoor hij onder meer problemen heeft met spreken en bewegen. Het is ook de reden waarom de jongen in een rolstoel zit. Maar ondanks alle beperkingen die ermee gepaard gaan, leidde het ditmaal ook tot een hartverwarmend initiatief.

Hij was zichtbaar blij toen het speciale kostuum voor zijn neus werd onthuld. “Het is erg opwindend om hem te zien lachen en plezier te maken met iets waar hij mee kan spelen”, klonk het bij moeder Monica. “Hij houdt van de ruimte, en zijn favoriete plaats is het planetarium in het museum van Denver. Het leek ons dus perfect om een ruimteschip voor hem te bouwen.”

De X-wing starfighter werd uiteindelijk gebouwd door Magic Wheelchair, een non-profitorganisatie die zich specifiek richt op het maken van kostuums voor kinderen in een rolstoel.