Twintig jaar na gruwelijke moord krijgt urne Matthew Shepard plaats tussen ex-presidenten

Precies twintig jaar nadat student Matthew Shepard werd neergeknuppeld, vastgebonden aan een hek op de prairie en voor dood achtergelaten, alleen maar omdat hij homo was, is zijn urne bij­gezet in de kathedraal van ­Washington. De hoogste eer voor een jongen die moest sterven opdat de Verenigde Staten geweld tegen holebi’s eindelijk als een haatmisdrijf zouden zien.