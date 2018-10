Vliegtuig van Indonesische lagekostenmaatschappij crasht in zee kort na opstijgen

Een passagiersvliegtuig van de Indonesische lagekostenmaatschappij Lion Air is maandagochtend gecrasht, enkele minuten nadat het op de internationale luchthaven van Jakarta was opgestegen voor een binnenlandse vlucht. Gevreesd wordt dat geen enkele van de 189 inzittenden de crash overleefd heeft.

Het vliegtuig steeg op in Jakarta en verdween ten noorden van Tanjung Priok van de radar Foto: Flightradar24

Vlucht JT610 was om 6.20 uur (plaatselijke tijd) op de luchthaven van Jakarta opgestegen richting de toeristische bestemming Pangkal Pinang. Volgens een woordvoerder van Lion Air rapporteerde de piloot van de Boeing 737 Max 8 kort na het opstijgen technische moeilijkheden, en zou hij gevraagd hebben te mogen terugkeren naar de luchthaven van Jakarta. Luchtverkeersleiders verloren om 6.33 uur lokale tijd echter contact met het vliegtuig.

Een coördinator van de scheepvaart bij de haven van Tanjung Priok, ten noorden van Jakarta, kreeg om 6.45 uur melding dat een boot een vliegtuig had zien crashen. “Om 7.15 uur meldde het vaartuig dat het de plaats had bereikt en brokstukken van een vliegtuig zag”, aldus Suyadi aan de Jakarta Post. De hulpdiensten zoeken daarom momenteel op die locatie naar het toestel in zee.

Het toestel had 8 bemanningsleden en 181 passagiers aan boord. Wat er precies is misgelopen, is nog onduidelijk. Eerste analyses van de vluchtdata zouden aantonen dat er een toename in snelheid en sterke afname in hoogte was op het moment van het laatste contact. Volgens Lion Air hadden de piloot en copiloot samen 11.000 uur vliegervaring.

Reddingswerkers vonden brokstukken in zee waar het vliegtuig verdween Foto: EPA-EFE

Reddingsactie

Volgens het hoofd van het Indonesische agentschap voor reddingsoperaties, hebben reddingswerkers intussen brokstukken gevonden van het toestel. “We hebben zwemvesten, gsm’s en delen van het vliegtuig gevonden”, aldus Muhammad Syaugii. Er zouden ook lichaamsdelen en identiteitsdocumenten gevonden zijn. Vermoed wordt dat de vliegtuigromp van de Boeing 737 Max 8 op de zeebodem ligt, op ongeveer 35 meter diepte. Er zijn geen berichten over overlevenden, duikers zoeken naar lichamen.

Als alle 189 inzittenden zoals gevreesd om het leven zijn gekomen, zou dit de dodelijkste vliegtuigramp zijn sinds 2015, toen een Russisch vliegtuig van Metrojet crashte in Egypte met 224 mensen aan boord.

Een toestel van dezelfde maatschappij crashte in 2013 bij de landing op Bali Foto: AFP

Nieuw toestel

Lion Air werd in 1999 opgericht, en kende de afgelopen jaren een sterke groei. De lagekostenmaatschappij vliegt hoofdzakelijk binnen Indonesië. Volgens de website Flightradar24 was Lion Air pas sinds augustus 2018 eigenaar van de bewuste Boeing 737 Max 8, een nieuw toesteltype.

In 2013 crashte ook al eens een vlucht van Lion Air in zee, bij landing op het eiland Bali. Alle 108 mensen aan boord overleefden dat toen. En in 2004 crashte een toestel van Lion Air bij landing in de stad Solo, waarbij 25 mensen om het leven kwamen. De maatschappij stond tussen 2007 en 2016 dan ook op de rode lijst van de Europese Unie.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 oktober 2018

KN SAR 224 JAKARTA DAN RIB 03 JAKARTA TIBA DI LOKASI DAN MENEMUKAN SERPIHAN2 YG DIDUGA DARI PESAWAT LION AIR JT 610#basarnas #lionairJT610 pic.twitter.com/NtbgBwFxns — Humas basarnas (@humas_basarnas) 29 oktober 2018

Een olievlek op zee toont waar het vliegtuig crashte. Foto: REUTERS

