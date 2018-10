Zwaarste anti-Joodse aanslag ooit in VS

pittsburghBij de schietpartij zaterdag in de synagoge in het Amerikaanse Pittsburgh zijn uiteindelijk elf mensen gestorven, zes anderen raakten gewond. Het is de zwaarste anti-Joodse aanslag ooit in de VS. Dader Robert Bowers (46) is een antisemiet die op sociale media postte dat “alle Joden moeten sterven”. President Trump riep al op om de man de doodstraf te geven.