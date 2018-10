Twee dode zeehonden aangespoeld in Nederland: gestikt door zwerfafval

In het Nederlandse Zeeland zijn dit weekend twee dode zeehonden aangespoeld op het strand. Beide dieren zijn gestikt door stukken plastic die in zee dreven. De organisatie ‘Eerste Hulp Bij Zeehonden’ (EHBZ) plaatste heftige foto’s op hun Facebookpagina.

Een van de zeehonden werd gevonden in Ouddorp. Het dier had een zwarte frisbee om zijn nek. De andere overleden zeehond werd in Brouwersdam geborgen, nadat hij verstrikt was geraakt in een visnet.

“Helaas geen natuurlijke dood, maar onomstotelijk veroorzaakt door menselijk handelen...”, schrijft EHBZ boven de hartverscheurende foto’s.

Verbod

Eerder deze week stemde het EU-parlement voor een verbod op wegwerpplastic. De overgrote meerderheid van het Europees Parlement wil dat wegwerpplastic waarvoor betaalbare alternatieven zijn vanaf 2021 wordt verboden. Dergelijke producten belanden nu vaak als zwerfvuil op straat of in zee.