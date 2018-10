Plots is het “koud voor de tijd van het jaar”, met vrieskou en sneeuw in aantocht

In het noorden van het Verenigd Koninkrijk hebben de inwoners zaterdag met sneeuw en ijs een onverwacht voorsmaakje van de winter gekregen. Ook wij mogen ons eerstdaags aan de eerste sneeuwvlokken verwachten, volgens de voorspellingen. Plots is het zelfs “koud voor de tijd van het jaar”, na die bloedhete zomer.

De Noord-Engelse stad Durham was zaterdagochtend bedekt met een laag sneeuw. Op beelden is te zien hoe een postbode in korte broek het winterse weer trotseerde.

Ook een Britse postbode was niet voorzien op het plotse winterweer. Foto: AP

Ook in de Schotse Highlands vielen de eerste sneeuwvlokken. De Britse weerdienst waarschuwde voor gladde wegen. In delen van het land schommelde het kwik rond het vriespunt. Arctische lucht is verantwoordelijk voor de winterprik.

Foto: AP

Sneeuw in Frankrijk

Ook bij onze zuiderburen is het kwik zaterdag plots flink gezakt. De eerste sneeuwvlokken zijn er al neergedwarreld in de gebergten.

In de Pyreneeën en de noordelijke Alpen wordt er vanaf een hoogte van 1.500 meter zelfs een stevig laagje sneeuw van 20 à 30 centimeter verwacht.

De situatie bij ons: koud met regen en sneeuw

Zaterdag is het wisselvallig met vooral in het westen buien. De maxima schommelen tussen 5 en 10 graden. ’s Nachts wordt het geleidelijk overal droog met opklaringen en minima van -1 tot 5 graden.

Zondag begint de dag plaatselijk grijs met laaghangende bewolking. Later op de dag is het droog met een gesluierde zon. In het zuidoosten van het land blijft het mogelijk de hele dag grijs. Het is koud voor de tijd van het jaar met 2 à 3 graden op de Ardense Hoogten en 7 à 8 graden in Vlaanderen.

Dinsdag: koud, heel veel regen en smeltende sneeuw of sneeuw. Foto: KMI

In de nacht naar maandag wordt het wolkendek stilaan dikker met in het oosten van het land uiteindelijk wat lichte neerslag die als smeltende sneeuw of sneeuw kan vallen. De minima liggen tussen 0 graden in Hoog-België en 2 of 3 graden in Vlaanderen.

Maandag is het doorgaans zwaarbewolkt met vooral in de oostelijke landshelft neerslag bij tussenpozen die in de Ardennen in de voormiddag als smeltende sneeuw kan vallen. De kuststreek kent in de voormiddag eerst nog opklaringen. Het is zeer fris met maxima van 3 tot 8 graden.

Dinsdag trekt een depressie van het zuidwesten van Duitsland over de Benelux naar de Noordzee. Het wordt dan betrokken met heel veel regen en in het zuidoosten van het land eerst smeltende sneeuw of sneeuw, die voor problemen zou kunnen zorgen. De wind is aanvankelijk matig uit veranderlijke richting, maar zou in de namiddag aantrekken naar vrij krachtig tot krachtig met rukwinden van 70 tot 90 kilometer per uur. Aan zee wordt het tijdelijk stormachtig. De maxima liggen tussen 3 à 4 graden in Hoog-België en 12 graden aan zee.