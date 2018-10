Schietpartij in Amerikaanse synagoge: minstens vier doden, dader overmeesterd

In Pittsburgh in de Amerikaanse staat Pennslyvania heeft een schietpartij plaatsgevonden in een synagoge. Volgens getuigen is de schutter een blanke man met baard en werd hij ondertussen overmeesterd door de politie. Er zouden minstens vier doden zijn, maar verschillende media spreken ondertussen van zeven of acht doden, onder wie drie agenten. Ook zijn er meerdere gewonden.

Het incident vond zaterdagochtend om 10 uur lokale tijd plaats in The Tree Of Life Synagogue in Squirrel Hill, een residentiële wijk in de stad Pittsburgh waar een relatief grote gemeenschap Joden woont.

Nieuwszender KDKA sprak eerst over minstens vier doden, ondertussen zou het dodental opgelopen zijn tot zeven of acht. Ook zouden er verschillende mensen gewond geraakt zijn. De dader is ondertussen overmeesterd en is nog in leven.

Drie agenten gedood

De synagoge was behoorlijk gevuld voor de wekelijkse ochtenddienst op zaterdag. Heel wat mensen zouden van binnen uit de politie opgeroepen hebben. De politie kwam vervolgens massaal en uiterst snel ter plaatse en verzocht buurtbewoners binnen te blijven. Dat moeten ze overigens nog steeds, om er zeker van te zijn dat de dader helemaal alleen handelde.

Zodra de ordediensten ter plaatse kwamen en het gebouw omsingelden, ontstond een vuurgevecht tussen de schutter en de agenten. Daarbij zouden ook drie agenten het leven gelaten hebben.

Het heeft even geduurd voor de agenten de schutter konden overmeesteren en iedereen uit de synagoge bevrijd kon worden.

De burgemeester van de stad, Bill Peduto, is onderweg naar de plek.

“Alle Joden moeten sterven”

De dader is volgens getuigen “een dikke blanke man met baard” die verschillende vuurwapens bij zich had en schoten loste. Volgens nieuwszender Russia Today zou de man geroepen hebben dat “alle Joden moeten sterven”.

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde al op Twitter: “Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!”