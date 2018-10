Bizar fenomeen: de aarde in dit woud ‘ademt’

Er is een spookachtige video opgedoken van een Canadees woud dat lijkt te ademen. De beelden zijn niet getrukeerd en zijn ook helemaal niet griezelig of buitenaards, maar kunnen eenvoudig worden verklaard

Het is in de beelden alsof de aarde ademt en de bomen van het woud mee laat zwaaien op het ritme van de ademhaling. Experts komen echter met een eenvoudige verklaring op de proppen en drukken daarmee alle complottheorieën die de ronde doen sinds de publicatie van het fragment, de kop in.

Het is gewoon de felle wind die de hoge bomen doet wiebelen, waardoor de diepe wortels de aarde waarin ze zijn neergepoot, laat wiegen. Geen overduidelijk teken dat de aarde “meer in leven is dan we denken”, zoals er wordt geopperd, maar het levert toch fascinerende beelden op.