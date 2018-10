Vijftiger gearresteerd in onderzoek naar verstuurde bompakketten in VS

De FBI arresteerde vrijdag Cesar Sayoc. Hij zou te maken hebben met de verstuurde bombrieven in de VS. Foto: rr

In de Verenigde Staten heeft de FBI een vijftiger opgepakt in verband met de verstuurde bompakketten aan Trump-critici. Dat meldt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Justitie op Twitter. Het is de eerste arrestatie sinds het begin van het onderzoek.

Na een dagenlange zoektocht is er eindelijk een doorbraak in het dossier rond de bompakketten. Zo kon de FBI vrijdag in de stad Plantation, nabij Miami, een persoon arresteren. Volgens Amerikaanse media gaat het om Cesar Sayoc, een man van 56 uit Aventura (Florida). Er zijn intussen ook foto’s opgedoken van het voertuig van de man. Opvallend: het busje is volgeplakt met pro-Trump-propaganda.

De speurders kwamen Sayoc op het spoor na analyse van DNA-sporen, zo schrijft de nieuwswebsite New York Post. De man woonde lange tijd in de omgeving van New York en heeft een strafblad voor onder meer huiselijk geweld en terroristische dreigementen.

PHOTO: Van of the Florida man who is accused of sending letter bombs to Trump critics; his identity has not yet been released pic.twitter.com/SHG3UMoslZ — BNO News (@BNONews) October 26, 2018

De voorbije dagen zijn er in totaal twaalf bombrieven aangetroffen bij prominente Democratische politici en tegenstanders van president Trump. De voorbije dagen hebben onder anderen ex-president Barack Obama, de voormalige presidentskandidate Hillary Clinton, miljardair George Soros en acteur Robert de Niro een bompakket ontvangen.

De FBI, die een onderzoek voert, gaat ervan uit dat de incidenten gerelateerd zijn. De gevonden pakketjes vertonen opvallende gelijkenissen: ze werden in een geelbruine envelop verstuurd, met daarop zes postzegels en als afzender ‘DEBBIE WASSERMAN SHULTZ’, en bevatten allemaal “mogelijk vernietigende tuigen”. Volgens FBI-agent Bryan Paarmann waren de pijpbommen wel degelijk gevaarlijk. Ze zouden zwavel bevatten en onstabiel zijn: ze konden gemakkelijk effectief ontploft zijn.

“Boos en bedroefd”

President Trump heeft de gebeurtenissen veroordeeld. “We zijn extreem boos, bedroefd en ongelukkig voor wat we gezien hebben. En we zullen dit tot op de bodem uitzoeken”, verklaarde hij donderdag tijdens een korte toespraak in Het Witte Huis.

Oproep om te gaan stemmen

De Amerikaanse acteur Robert de Niro heeft intussen zijn medeburgers opgeroepen om op 6 november te gaan stemmen bij de tussentijdse verkiezingen. Hij doet naar aanleiding van de verdachte pakketten die zijn verstuurd naar enkele Trump-tegenstanders, onder wie hijzelf.

“Godzijdank is niemand gewond geraakt en ik wil ook de dappere en vindingrijke veiligheid- en ordehandhavers bedanken om ons te beschermen”, stelt De Niro in een statement. “Er iets dat nog krachtiger is dan een bom en dat is uw stem. Mensen MOETEN gaan stemmen.”

De Amerikaanse acteur Robert de Niro. Foto: Michael Zorn/Invision/AP