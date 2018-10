FBI vindt opnieuw meerdere verdachte pakketten bij tegenstanders Trump

Vrijdagochtend - vrijdagnamiddag Belgische tijd - heeft de Amerikaanse veiligheidsdienst opnieuw twee verdachte pakketten aangetroffen, geadresseerd aan de Democratische senator uit Cory Booker uit New Jersey en aan James R. Clapper Jr., voormalig hoofd van de nationale veiligheidsdienst. Dat melden verschillende internationale media.

“De FBI bevestigt dat er een elfde verdacht pakket is gevonden in Florida. Het is gelijkaardig aan de andere en was geadresseerd aan senator Cory Booker”, stelt de federale politie in een tweet.

In New York werd een straat afgesloten waar ook een verdacht pakket is gesignaleerd. Er is onder meer een postkantoor gevestigd. De politie van New York riep op om de buurt te vermijden.

Volgens CNN was de zending gericht aan Clapper, maar dat bericht heeft de FBI nog niet bevestigd. Ook de voormalige directeur van de inlichtingendiensten is een openlijke criticus van de Amerikaanse president Donald Trump.

Klopjacht

Amerikaanse speurders zijn ondertussen een klopjacht naar de daders gestart, maar voorlopig is nog iemand gearresteerd. De politie bevestigde donderdag dat de pakketten, die eerder deze week werden verstuurd, zelfgemaakte explosieven bevatten.

Intussen zijn er in totaal al twaalf bombrieven aangetroffen bij prominente democratische politici en tegenstanders van president Trump. De voorbije dagen hebben onder anderen ex-president Barack Obama, de voormalige presidentskandidate Hillary Clinton, miljardair George Soros en acteur Robert De Niro een bompakket ontvangen.

The #FBI has confirmed an 11th package has been recovered in Florida, similar in appearance to the others, addressed to Sen. Cory Booker. — FBI (@FBI) 26 oktober 2018