Nieuw-Zeeland bestrijdt “complot” van Ed Sheeran met hulp van Peter Jackson

Foto: if

Nieuw-Zeeland is het beu dat het land steeds weer ontbreekt op de wereldkaart. Het heeft daarom een nieuwe kaart ontwikkeld waarin het zichzelf in het centrum plaatst.

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern sloot zich eerder dit jaar aan bij een luchtige campagne van Toerisme Nieuw-Zeeland om haar land op de kaart te zetten (‘#getNZonthemap’). Het land, dat bekend is om zijn natuurschoon, ontdekkingsreiziger Edmund Hillary en de ‘Lord of the Rings’-films, merkte op dat het vaak ontbrak op wereldkaarten.

In een video die vrijdag gepubliceerd werd, proberen Ardern en komiek Rhys Darby nu het “ondoorgrondelijke mysterie” op te lossen waarom een land van bijna dezelfde grootte als Japan en Duitsland op zoveel kaarten kan ontbreken. Ze krijgen daarbij hulp van regisseur Peter Jackson, ook een Kiwi, die zijn eigen theorie heeft.

Video: YouTube

Maar voor ze de nieuwe kaart maken, met het land in de Stille Oceaan in het centrum, komen ze terecht bij de Britse popster Ed Sheeran als verdachte. Sheeran betuigde al herhaaldelijk zijn liefde voor Nieuw-Zeeland. “Hij houdt van ons, hij wil de nationaliteit krijgen, maar hij wil het alleen voor zichzelf. En dus haalt hij ons van alle wereldkaarten”, zegt Darby.

Jarenlang ontbrak Nieuw-Zeeland op vele wereldkaarten. Onder meer het Smithsonian-museum in Washington, de Britse openbare omroep BBC en de Verenigde Naties bezondigden zich aan het wegknippen van het land. De Nieuw-Zeelandse regering zelf ziet er wel de humor van in en heeft een ‘404 - Pagina niet gevonden’-pagina waarop een wereldkaart te zien is zonder Nieuw-Zeeland.