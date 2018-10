Eilandje in Stille Oceaan weggevaagd door orkaan

Een klein eiland in de Stille Oceaan, dat deel is van de Amerikaanse staat Hawaï, is in de oceaan verdwenen na de doortocht van orkaan Walaka begin oktober. Een wetenschapper in Hawaï deed de ontdekking op basis van satellietbeelden. De autoriteiten bevestigen de informatie.

De zandbank van East Island is maar enkele honderden meters lang en behoort tot de atol ‘French Frigate Shoals’, of de ‘Zandbank van het Franse Fregat’, een naam die de atol te danken heeft aan de Franse ontdekkingsreiziger Jean-François de La Pérouse, die er in de achttiende eeuw twee schepen verloor in ondiepe wateren.

Het eiland is nu bijna volledig verdwenen. Slechts een deel van de oorspronkelijke vier hectaren zou nog boven water liggen. “De beelden lijken wijzigingen te tonen aan het eiland Tern en East Island lijkt verdwenen”, zeggen de federale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het beschermde zeegebied Papahanaumokuakea in een persbericht.

Het eiland was onbewoond, maar twee diersoorten maakten er wel gebruik van om zich voort te planten: soepschildpadden uit Hawaï en monniksrobben. Een team van de federale diensten die instaan voor de bescherming van zeefauna is op weg naar het eiland.

“Ik had me nooit kunnen inbeelden dat we in één nacht, in oktober 2018, grote eilanden zouden kunnen verliezen”, zei Randy Kosaki, de onderzoeksverantwoordelijke van het federale agentschap dat het marien park beheert. “Dit is absoluut ongelofelijk.”

President Barack Obama verviervoudigde in augustus de oppervlakte van het zeereservaat Papahanaumokuakea. Het werd daarmee het grootste ter wereld.