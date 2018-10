Nederlandse militairen slapen noodgedwongen in hotel

Honderden Nederlandse militairen kunnen niet meer overnachten in hun thuisbasis in Huis ter Heide. De conditie van veel barakken is zo slecht dat de manschappen onderdak krijgen in hotels, meldt het Algemeen Dagblad.

Van de tien gebouwen op kamp Walaardt Sacré zijn er slechts twee geschikt om te slapen. In alle andere slaapgebouwen laat de hygiëne te wensen over, zijn kamers sterk verouderd of is de brandveiligheid niet in orde. Door de mankementen zijn zo’n tweehonderd militairen deze en vorige week in allerijl vertrokken. Met een brief en een bijeenkomst is hen meegedeeld dat hun slaapplek is afgekeurd.

De militairen bivakkeren noodgedwongen in hotels in Zeist en omliggende gemeenten, omdat op Defensieterreinen in Amersfoort en Soesterberg geen extra plek is. De situatie zorgt voor een grote kostenpost. Hoe hoog die kosten oplopen, kon niemand bij het Nederlandse ministerie van Defensie de krant vertellen.