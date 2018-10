Sterke zeebeving schudt westen van Griekenland door elkaar

Een sterke zeebeving heeft vrijdagochtend om 1.54u lokale tijd het westen van Griekenland opgeschud. Het epicentrum lag op ongeveer 50 kilometer van het eiland Zakynthos.

De beving had een sterkte van 6,8 op de schaal van Richter. “Het was een sterke beving in de Ionische Zee”, zei een seismoloog op de Griekse radio. De beving was voelbaar in het hele land, en zelfs tot in Italië, Malta, Albanië, Libië en de Turkse westkust. Veel Grieken werden uit hun slaap gehaald en duizenden inwoners renden de straat op om een veilige plaats in een park op te zoeken. “Het was hevig, voorwerpen vielen op de grond”, zegt een getuige in Katastari.

De stroom op het eiland viel uit en er zijn enkele meldingen van schade in de haven van Zakynthos. Lokale nieuwssites melden ook beschadigingen aan een 15de-eeuws klooster in Strofades.

Een woordvoerder van de civiele bescherming zegt dat zeker twee mensen lichtgewond naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Veel Grieken brachten de nacht door in auto’s. De scholen blijven vrijdag gesloten en zullen gecontroleerd worden door statici.

Er is geen sprake van noemenswaardige deining, zeggen seismologen. Er is bijgevolg geen reden voor een tsunami-alarm.

De regio van de Ionische Zee is zeer gevoelig voor aardbevingen. Er bevindt zich een breuklijn waar de Euraziatische en Afrikaanse continentale plaat samenkomen. In 1953 kostte een aardbeving met een sterkte van 7,2 in de regio 500 personen het leven. Bijna alle dorpen op de eilanden Kefalonia en Zakynthos werden toen met de grond gelijk gemaakt.