Advocaat vraagt beperking celstraf tot vijf jaar voor nummer twee van drugsbende

Tongeren / Hasselt - Op de derde dag van de rechtszaak tegen de elfkoppige bende die drugstransporten uitvoerden over een groot deel van Europa heeft de advocaat van de nummer twee en vertrouwenspersoon van de leider van de bende een straf van maximum vijf jaar voorgesteld. Voor de 57-jarige Hasselaar die tussen de 37 en 57 transporten zou hebben uitgevoerd vroeg het openbaar ministerie vorige week een gevangenisstraf van 8 jaar en een boete van minstens 40.000 euro.

De Hasselaar was de vertrouwenspersoon en persoonlijke chauffeur van de 56-jarige Genkenaar die aan het hoofd stond van de elfkoppige bende, waarvan het merendeel reeds achttien maanden in de gevangenis zit. Hij bracht zijn baas naar afspraken in gans Europa, huurde een woning in Hasselt en kocht en huurde ook auto’s waarin verborgen ruimtes werden aangebracht om drugs te transporteren.

Van persoonlijke chauffeur stapte hij over naar de beter betaalde positie van koerier en haalde hij de drugs op in Antwerpen om ze daarna vooral naar Duitsland en Hongarije te brengen. Volgens het OM heeft hij zo tussen de 37 en de 57 transporten uitgevoerd. Het exacte aantal transporten kan, volgens de raadsman van de Hasselaar, overigens niet bepaald worden omdat zijn cliënt zelf maar aan een dertigtal transporten komt en het OM passages doorheen de verschillende Europese landen naar een bestemming ook telt als een transport.

Bovendien had de Hasselaar familie en een vriendin in Duitsland en Hongarije die hij ook regelmatig bezocht. Ook die verplaatsingen zou het OM als een transport tellen. Voor de man is het belangrijk dat het aantal drugstransporten zo laag mogelijk gehouden wordt, want volgens het OM zou de man 1.500 euro per transport verdiend hebben. De procureur vraagt de verbeurdverklaring van de opbrengsten van die ritten en de huur die de man opstreek van de woning in Hasselt die door de bende gebruikt werd. De advocaat schat eerder dat de man rond de 500 euro kreeg per transport.

Op 15 november komt de advocaat van de 56-jarige Genkse leider aan het woord en krijgen de elf beklaagden nog het laatste woord.