Een 58-jarige Belgische vrouw heeft woensdag in het Spaanse La Zenia nabij Torrevieja een 42-jarige vrouw op een zebrapad omvergereden. Het slachtoffer werd twintig meter meegesleurd en kwam om. Dat heeft de plaatselijke pers bericht.

De Belgische had drie keer meer alcohol in haar bloed dan normaal. Het dodelijke slachtoffer is een Colombiaanse vrouw, zo luidt het op de lokale nieuwswebsite Costa News.

De Belgische vrouw moet donderdag voor een plaatselijke rechtbank verschijnen.