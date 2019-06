Parcours Tour de France 2019: starten in Brussel, daarna zijn de klimmers aan zet in loodzware editie

In Parijs is zonet het parcours van de 106de Ronde van Frankrijk voorgesteld. Het startschot wordt op zaterdag 6 juli gegeven op de Brusselse Grote Markt maar het zwaartepunt ligt onmiskenbaar op de laatste zaterdag wanneer de finishlijn wordt getrokken op 2300 meter hoogte in het ski-oord Val Thorens. De Tour eindigt op zondag 28 juli in Parijs.

Start in Brussel

Vijftig jaar na de eerste Tourzege van Eddy Merckx lag een Grand Départ in Brussel voor de hand. Merckx groeide op in de hoofdstad en is nog altijd het icoon van de wielersport. Christian Prudhomme kon bijna niet anders dan op de vraag van het Brussels Gewest in te gaan.

De eerste etappe start op de Brusselse Grote Markt en komt aan voor de poorten van het Koninklijk Paleis. Het peloton zoekt al vrij snel de Vlaamse Ardennen op waar Muur van Geraardsbergen en Bosberg op het programma staan. Via het Pajottenland trekken de renners naar de provincie Henegouwen en zakken ze af naar Charleroi waar het keerpunt ligt. Via Villers-la-Ville, Waterloo, Overijse en Tervuren rijden de renners terug Brussel binnen waar de finishlijn getrokken is voor het Koninklijk Paleis. De laatste kilometers is licht oplopend en geknipt voor de sterkere spurters.

Parcours van de eerste etappe

Op zondag staat er een ploegentijdrit op het programma met start in het centrum van de stad en finish aan het Atomium, goed voor achtentwintig vlakke kilometers over de brede lanen van de hoofdstad. Via de oostkant van de hoofdstad gaat het terug naar het centrum van Brussel.

Eerste test op La Planche

Na twee etappes in België verlaat de karavaan ons land en gaat het definitief richting Frankrijk. De eerste echte test is op donderdag wanneer de finish wordt getrokken bovenop La Planche des Belles Filles, sinds enkele jaren de vaste pleisterplaats telkens het Tourpeloton de Vogezen opzoekt. Maar ook andere klassiekers zoals Le Grand Ballon en de Ballon d’Alsace zijn in het parcours opgenomen. De finish op La Planche ligt niet waar ze de voorbije drie jaar lag. Neen, de organisatie is er nog in geslaagd een wandelpad te voorzien van een treffelijk wegdek zodat de finish ligt aan het einde van een strook met stijgingspercentages oplopend tot 24 procent. Een eerste test voor de klassementsrenners en wie hier wint, is meer dan waarschijnlijk ook de nieuwe drager van de gele trui. Het tweede zwaartepunt van de eerste Tourweek ligt in het Centraal-Massief met de etappe op Quatorze Juillet tussen Saint-Etienne en Brioude.

Poulidor, Merckx, Hinault en Indurain: schoon volk. Foto: AFP

Rustdag Albi, dan Pyreneeën

Een eerste rustdag is voorzien in Albi, de stad van schilder Henri de Toulouse-Lautrec. Op dinsdag dan nog. Dit betekent dat de renners eerst een blok van tien etappes afwerken. Van daaruit gaat het via Toulouse naar de Pyreneeën. Het zwaartepunt in het eerste bergketen is ongetwijfeld de etappe met aankomst bovenop de Tourmalet. Geen primeur, in 2010 was dit de plaats waar de eeuwig jonge Andy Schleck de maat nam van Alberto Contador. In andere etappes staat ook de Peyresourde op het programma, de laatste Pyreneeënetappe finisht op de onbekende Prat d’Albis (twaalf kilometer klimmen) met voordien de loodzware Mûr de Peguères.

Beslissing in de Alpen

Maar de beslissing zal deze keer vallen in de Alpen. Met aankomsten in Valloire (na de Galibier), Tignes en Val Thorens staan er twee echte aankomsten bergop op het programma. De Iseran vormt het dak van de Tour in de etappe met finish in Tignes. Maar vooral de laatste bergetappe, met aankomst in Val Thorens, belooft loodzwaar te worden. De finish is getrokken op een hoogte van 2300 meter met voordien de Cormet de Roselend, de Côte de Longefoy en de slotklim naar Valloire na een beklimming van 33 kilometer. Het is slechts de tweede keer dat de Tour het befaamde skistation aandoet.

The #TDF2019 it will be:

3 460 km

3?0? climbs in 2nd category or above.

5? altitude finishes

5?4? Time Trial kilometers



Le #TDF2019, ce sera :

3 460 km

3?0? cols de 2ème, 1ère ou Hors Catégorie

5? arrivées en altitude

5?4? km contre-la-montre pic.twitter.com/C3HKkaAeqP — Tour de France (@LeTour) October 25, 2018

Van Avermaet in ‘gezelschap’. Foto: REUTERS

Rittenschema Tour 2019

6 juli: Brussel - Brussel

7 juli: Brussel - Brussel (ploegentijdrit)

8 juli: Binche - Epernay

9 juli: Reims - Nancy

10 juli: Saint-Dié-des-Vosges - Colmar

11 juli: Mulhouse - La Planche des Belles Filles

12 juli: Belfort - Chalons-sur-Saône

13 juli: Macon - Saint-Etienne

14 juli: Saint-Etienne - Brioude

15 juli: Saint-Flour - Albi

16 juli: rustdag

17 juli: Albi - Toulouse

18 juli: Toulouse - Bagnères-de-Bigorre

19 juli: Pau - Pau (ind. tijdrit)

20 juli: Tarbes - Tourmalet

21 juli: Limoux - Foix (Prat d’Albis)

22 juli: rustdag

23 juli: Nîmes - Nîmes

24 juli: Pont-du-Gard - Gap

25 juli: Embrun - Valloire

26 juli: Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes

27 juli: Albertville - Val Thorens

28 juli: Rambouillet - Parijs