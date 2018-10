Ook acteur Robert de Niro kreeg verdacht pakket

Er is ook een verdacht pakket aangekomen bij een restaurant dat eigendom is van acteur Robert de Niro, melden Amerikaanse media. Andere media melden dat het gaat om het huis van de Niro in New York. Het pakket is er donderdagochtend aangekomen, aldus bronnen die op de hoogte zijn van het onderzoek. Omdat niemand in het gebouw aanwezig was, moest er niet geëvacueerd worden, meldt de New Yorkse politie.